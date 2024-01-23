Maddi zarar 727 bin Tl

Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı İtfaiye teşkilatı 15 -21 Ocak tarihlerini kapsayan son bir haftada 9 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zararın 727 bin TL olduğu belirtildi.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebeplerinin elektrik kaynaklı kısa devre, trafik kazası sonucu aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, aracın motor bölümünde meydana gelen mekanik arıza ve araç içerisinde çalışır durumda bulunan çakmaklığın ısınıp alevlenmesi olarak açıklandı.

Haftalık raporun “Hususi servis olayları”nda ise, yüksek binadan düşüp yaralanan ve evin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, dere yatağına düşen ve uçurum üzerinde mahsur kalan köpekler ile elektrik direği üzerinde ve su havuzuna düşerek mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 09:47