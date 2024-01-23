Hani iki ayda bitirilecekti?

Skandal görüntülerle kamuoyunun gündemine gelen Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının yarım bırakıldığı ortaya çıktı.

Küflü duvarları, bakımsızlıktan dökülen binası, orada kalan yaşlıların soğuk ve pis bir ortamda yaşamaya mahkum edilmesiyle 2022 yılının ocak ayında gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran bakımeviyle ilgili aradan yıllar geçmesine rağmen gerekli adımların atılmadığı ortaya çıktı.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, skandal görüntülerin ortaya çıkmasıyla 31 Ocak 2022 tarihinde boşaltılan ve tüm yetkililer tarafından tadilat yapılacağı duyurulan bakımeviyle ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Jenkins, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin 2 ayda tamir edecekleri yönünde vaat verenleri eleştirerek, “Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık. İki ay değil, tam iki senedir sizi bekliyoruz. Mademki yapamayacaktınız niye bu işe giriştiniz?” diye sordu.

Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ne dönmeyi bekleyen yaşlıların birçoğunun hayatını da kaybettiğini söyleyen Jenkins, “Biz artık sizden hiçbir şey beklemiyoruz çünkü verdiğiniz zarar yaptığınız faydayı çoktan aştı” ifadelerini kullandı.

Hatice Jenkins’in açıklaması şu şekilde:

Fotoğraflar iki sene önce ortaya çıkartılan ve büyük bir skandal ile kapatılan Sınırüstü Bakımevi'nin bugünkü halidir.

Burayı 2 ayda tamir edecekleri vaatleri veren sayın sponsorlar, sözüm size!! Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık… İki ay değil tam iki senedir sizi bekliyoruz. Mademki yapamayacaktınız niye bu işe giriştiniz. Sizin sponsor olmanızı isteyen, sizi zorlayan hiç kimse yoktu beyefendiler. Sorumsuz davranışlarınız, kavga ve yalanlarınız ile tam iki koca yıl kaybettik. Dönmeyi bekleyen yaşlıcıklarımızın birçoğu bekleye bekleye ölüp gitti... Biz artık sizden hiçbir şey beklemiyoruz çünkü verdiğiniz zarar yaptığınız faydayı çoktan aştı.

Bu çerçevede, artık gerekeni yapması için TC Elçiliğini, Evkaf'ın yeni yönetimini, Başbakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nı tekrar göreve davet ediyoruz. Ülkemizin kaynaklarına sahip çıkmak, korumak, sizin görevinizdir sayın yetkililer, hatırlatırız!”