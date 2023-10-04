İlaç ödemelerinde 6.5 milyon liralık azalma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, son bir aylık süre içinde ilaç ödemelerinde 6,5 milyon liralık bir azalmanın olduğunu belirterek, reçete yolsuzluğu soruşturmalarının başlamasından sonraki süreci ortaya koydu. Gardiyanoğlu “bakanlığımızın görevi hastaları mağdur etmeden, sigortalıların parasını korumaktır” dedi.

Ülkede 440 eczacı ve 950 serbest hekimin olduğunu belirten bakan Gardiyanoğlu, ancak tümünün sosyal sigortalarla anlaşmasının olmadığını ifade ederek, tüm eczanelere ve doktorlara yönelik linç girişimini doğru bulmadığını söyledi.

Mecliste sahte reçete soruşturması gündeme geldi

Cumhuriyet Meclisi’nde dün sahte reçete soruşturması konusu da gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, ilaç soruşturması için yorum yapamayacağını ancak ülkede 440 eczacı ve 950 serbest hekim olduğunu, tümünün sosyal sigortalarla anlaşması olmadığını ve bu kişilere linç girişimini doğru bulmadığını, soruşturmayı basından takip ettiklerini söyledi.

Bakan, ödemelerin büyük olduğunu ancak en büyük sıkıntının ilaca erişim olduğunu ifade etti. Gardiyanoğlu, reçete zorunluluğu getirildiğiyle ilgili eleştiriler yapıldığını ancak bazı kişilerin bunu kötü yönde kullandığını anlattı, bu yüzden 1 Kasım’dan itibaren kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alanların reçeteleri ile devlette ilaç bulamaması halinde 291 anlaşmalı eczaneden ilacın bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sigortalar ile 92 anlaşmalı serbest hekimin olduğunu ancak bunun artırılması için çalıştıklarını, amacın vatandaşların, kronik hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 2024 yılı içinde hayat bulacağını, anlaşmalı hekimlerle gereken görüşmelerin yapıldığını, sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan, gereken iradeyi ortaya koyduğunu, elini taşın altına koyduğunu, geçmiş dönemlerle ilgili değil, kendi atacağı adımlarla bilgi verebileceğini söyledi, ilaç soruşturmasıyla ilgili ortaya koyduğu iradeyi her alanda ortaya koyacağını kaydetti.

Soruşturma başladı, masraflar azaldı

Eylül ayından bugüne ilaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bakanlığın görevinin, hastaları, vatandaşları mağdur etmeden, sigortalıların parasını korumak olduğunu belirtti.

Dinçyürek: İlaç takip sistemi üzerinde çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yasalar, temel sağlık, ilaç eczacılık, hastaneler, altyapı için gerekli adımları attıklarını ancak özellikle ilaç takip sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek, sistemde “bir delik varsa bunu tıkamak için” çalışma yaptıklarını anlattı.

Testlerle ilgili sıkıntılar ve ilaç eksikliğini gidermek için yapılan çalışmalar, ek bütçe ve ilaç tedariki için atılan adımları anlatan Dinçyürek, ilaç eksikliğini gidermek için de ihalelere çıkacaklarını söyledi.

Temel hedefin, kronik hastalığı olan hastaların sağlık kurulu raporu ile bir yıl boyunca ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Dinçyürek, amacın hastayı mağdur etmeden çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023, 09:57