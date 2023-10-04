Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Doğan Kadı’nın evine baskın düzenledi. Eve geldiği esnada polisi gören Kadı, aracından inerek hızla dam çıktı ve uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalıştı. Polisin müdahalesi ile alıkonulan Doğan Kadı’nın tasarrufunda 5 uyuşturuculu kağıt, bir gram hintkeneviri ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeler bulundu. Zanlı Kadı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan Girne’ye bağlı Çatalköy’de düzenlenen Kaçış Yok Operasyonu’nda 4 kişi tutuklandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis memuru Erkan Çelik, 2 Ekim’de, zanlı Kadı’nın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve saat 16.45’te zanlının evine gidildiğini söyledi. Zanlının, aracı ile evinin avlusuna girdiği esnada polisi gördüğünü ve araçtan inerek hızla evin damına doğru koştuğunu anlatan polis, damda bulunan poşeti aşağıya attığını, uyuşturucu içeren 3 adet A4 kağıdını atmak istediği sırada makul güç kullanılarak konu kağıtların emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının yere attığı poşette yapılan kontrolde ise 3 adet “sentetik cannabinoid” içerek kağıt parçası, bir gram hintkeneviri ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini de açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaçış Yok Operasyonu düzenlendi

Öte yandan Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Çatalköy’de yaptığı “Kaçış Yok Operasyonu”nda D.E.(E-47), A.L.(K-35) ve G.H.’nin (K-33) evinde aramada yapıldı. Aramada yaklaşık 43 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 12 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin 495 TL ve 10 Euro nakit para bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.