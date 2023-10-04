"Üç yıldan beri paramı ödemedi"

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de çalıştığı su dağıtım firmasına ait 31 bin TL parayı ve 43 adet dolu damacanayı çaldığı iddia edilen Ali Can Uçak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının son 10 yıldır çalıştığı şirketin 3 yıldır kendisine ödemeye yapmadığını, bu nedenle söz konusu suçları işlediğini anlattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Alayköy’de bir su dağıtım firmasında çalışan zanlının 2023 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında pazarladığı damacana sularına karşılık müşterilerden aldığı 31 bin 465 TL parayı şirketine teslim etmeyip çaldığını söyledi. Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında 6 bin 450 TL değerinde 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının işlem yaptığı teslim makbuzlarının ön ve arka yüzlerinde farklılıklar olduğunu belirtti.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, gerekli emarelerin alındığını ve soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçlarını kabul ettiğini, son 10 yıldır çalıştığı şirketin 3 yıldır kendisine ödemeye yapmadığını, bu nedenle söz konusu suçları işlediğini anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının beyanları üzerine konunun Çalışma Dairesine bildirildiğini söyledi.

Polis memuru, 2007 yılından beri ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.