Tüm aile suçlanıyor

Suna ERDEN

Sahte reçeteyle vurgun soruşturması gün geçtikçe genişliyor. Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 21 kişi tutuklanırken, önceki gün gözaltına alınan Dörtyol Eczanesinin sahibi Ediz Ediz Toydemir, Serdarlı Eczanesinin sahibi Özlem Toydemir ve doktor olan kızları Sude Toydemir dün mahkemeye çıkarıldı.

Toydemir çiftinin, doktor olan kızları Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahleteyerek, müşterilere ilaç vermiş gibi gösterip, sosyal sigortalardan para aldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında Serdarlı Eczanesinin sahibi Özlem Toydemir ve Dörtyol Eczanesinin sahibi Ediz Toydemir’in, kızları olan doktor Sude Toydemir’in yazdığı reçeteleri sahteleyerek, müşterilere ilaç verilmiş gibi işlem yaparak, hazırladıkları sahte reçeteleri Sosyal Sigortalar Dairesi’nde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların iş yerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını, birçok elektronik eşyaya el konulduğunu söyledi. Polis, Ediz Toydemir’in Dörtyol’daki eczanesinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kupürü kesilmiş boş ilaç kutuları bulunduğunu kaydetti.

Özlem Toydemir’in Serdarlı’daki eczanesinde ise Sude Toydemir tarafından yazılmış imzalı reçeteler bulunduğunu ifade eden polis, Sude Toydemir ve Ediz Toydemir’in gönüllü ifade verdiğini belirti.

Polis, Sude Toydemir’in ifadesinde yaptığının yasal oluğunu söylediğini açıkladı.

Ediz Toydemir’in ise ifadesinde küpürüz ilaçların askerler almış olduğu reçetelerin küpürleri olduğunu söylediğini aktardı.

Çiftci, olayla ilgili 57 ifade alındığını, soruşturma kapsamında Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aldıkları listelerde en yüksek reçete sayısına sahip olan eczanelerden başlayarak, soruşturmaya devam ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Çöpte kutularca ilaç bulundu

Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, dün öğleden sonra Türkeli köyünün Akdağ Mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış çok sayıda ilaç bulunarak, polise teslim edildi. Harekete geçen polis, ilaçları çöpe attığı gerekçesiyle eczacı H.R. tutuklandı. Eczacı H.R. ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şahıs sayısı 21 oldu.