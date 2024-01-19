Kadın polisin parmağını kırdı

Gönyeli bölgesinde taşkınlık yaptığı ve çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tutuklanarak karakola götürülen Nijerya uyruklu Terhide Caleb Tondo bir kadın iki polis memurunu darp etti. Gönyeli Karakolunda yasal işlemler için fotoğrafını çeken polisi iterek, yere düşüren zanlı, kendisini tutmaya çalışan kadın polisin eline tekme attı.

Meydana gelen olayda kadın polisin parmağı kırılırken, zanlı dün polisi darp ve görevinden men, vahim zarar suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 17 Ocak 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanıp, Gönyeli karakoluna götürüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının yasal işlemler için fotoğrafı çekildiği sırada polis memuru H.D.Ö.'yü (E-27) elleri ile göğsünden geriye doğru ittirerek, yere düşmesini sağladığını açıkladı. Polis, zanlının kendisini tutmaya çalışan, kadın polis memuru B.S'nin ise eline tekme atıp, sağ orta parmağının kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Cezaevine gönderildi

Polis, zanlının memurları vahim ve bedensel zarara uğratarak, görevlerinden men ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aynı gün makul güç kullanılarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini ve yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğini belirtti. Polis memuru, zanlının üniversite 4. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.