Ağır cezada yargılanacak

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde öldürülen Alav Döviz Bürosu sahiplerinden Ayça Alav'ın katil zanlılarının yakalanması için yardımcı olan ancak Güney Kıbrıs’ta zorla insan kaçırma suçundan tutuklanan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel’in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Demirel ile birlikte tutuklanan iki Kıbrıslı Rum ise teminatla serbest bırakıldı.

Larnaka Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Demirel’in Kuzey Kıbrıs’a kaçabileceği belirtilerek, tutuklu yargı kararı verildiği kaydedildi.

Hüseyin Demirel ve suç ortaklarının yargılanacağı dava da Larnaka Kaza Mahkemesi’nden Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Duruşma 16 Şubat’ta

Ayça Alav cinayeti zanlılarının kuzeye kaçırıldığı iddiasıyla güneyde tutuklanan Hüseyin Demirel ve iki Kıbrıslı Rum suç ortağı dün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkemeden, sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti. Sanık avukatları ise tutukluluklara itiraz etti, teminat talebinde bulundu.

Larnaka Kaza Mahkemesi duruşmanın sonunda, iki Kıbrıslı Rum sanığı haklarında yurt dışı yasağı getirerek 2 bin Euro teminatla serbest bıraktı.

Yargıç, Hüseyin Demirel’in kuzeye kaçma ihtimaline dikkat çekerek tutukluluğun devamına karar verdi ve davayı ağır cezada görülmek üzere 16 Şubat Cuma gününe erteledi.

Demirel ve suç ortakları, 16 Şubat Cuma günü Larnaka Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam edilecek.

Ne olmuştu

Kamerunlu 2 zanlı, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağlamış, yüzünü koli bandı ile kapatarak, ölümüne neden olmuşlardı. Katil zanlıları daha sonra Alav Dövizden yüklü miktarda para çaldıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçmışlardı.

Hem güneyde hem kuzeyde aranan şahıs ilan edilen katil zanlıları 17 gün sonra Hüseyin Demirel ile arkadaşları tarafından güneyde yakalanmış, sınıra getirilecek KKTC polisine teslim edilmişti.

Yaşanan olayın ardından Rum polisi, Demirel ile arkadaşlarını zorla adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suç işlemeye yönelik komplo kurmak, izinsiz kelepçe bulundurmak/taşımak ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlardan tutuklamıştı.