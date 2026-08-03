İlk etap tamamlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, "KKTC'nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı"nın ilk etabının başarıyla tamamlandığını belirterek, çalıştayda ülkenin geleceğine yön verecek politika ve proje önerilerinin ele alındığını açıkladı. Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün süren ve geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayın yüz yüze oturumlarına yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını kaydetti. Savaşan, çalıştayın ikinci etabının bugün başlayacağını ve çevrim içi komite çalışmalarının 15 gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen oturumlarda UBP'nin siyasi kadrolarının yanı sıra, geçmişte partiye ve devlete hizmet etmiş isimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve farklı alanlarda uzman kişilerin bir araya geldiğini ifade eden Savaşan, çalıştayın ortak akıl anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi.

Çalıştay kapsamında dış politika, ekonomi, maliye ve sanayi, gençlik, kültür ve spor, turizm, tarım, içişleri ve yerel yönetimler, bayındırlık, sağlık, çalışma ve sosyal hizmetler ile eğitim ve yükseköğretim olmak üzere 10 farklı komitede kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirten Savaşan, bu komitelerde KKTC'nin geleceğine yön verecek politika ve proje önerilerinin masaya yatırıldığını dile getirdi.

32 öğretim üyesinin moderatörlüğünde yürütülen komite çalışmalarında toplam 122 başlığın değerlendirildiğini aktaran Savaşan, ortaya çıkacak ortak akıl ve önerilerin UBP'nin gelecek dönem politikalarına ve seçim manifestosuna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çalıştay sonunda şekillenecek vizyon, proje ve yol haritasının yalnızca UBP için değil, KKTC'nin geleceği açısından da önemli kazanımlar ortaya koyacağına inandığını ifade eden Savaşan, çalıştayın ikinci etabının bugün başlayacağını bildirdi.

Savaşan, ikinci etap kapsamında uzmanların katılımıyla çevrim içi komite toplantılarının 15 gün boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.