İlk kez konuştu

Rum mahkemesinin tutuklu yargılanmasına karar verdiği Afik Grup Ceo’su Simon Aykut’un oğlu Afik Yaacov, babasının suçlu ilan edilmesine tepki gösterdi.

Star Kıbrıs’tan Nupelda Karabuğday’ın haberine göre; İngiltere’de tanınmış avukatlardan Hasan Vahib’in önderliğinde kurulan Gayrımenkul Paydaşlar Platformu, başta Güney’de yaşanan tutuklamalar olmak üzere sektörde yaşanan sorunları tartıştı.

Toplantıdaki konuşmacılar arasında, Rum arazileri üzerinde konut yaparak satmakla suçlanan ve halen Rum Merkezi Cezaevinde bulunan Simon Aykut’un oğlu Afik Yaacov da vardı.

Rum mahkemesinin hakkında tutuklama emri çıkardığı şirket yetkili Akif Yaacov, 73 yaşındaki babasının cezaevinde, insan haklarına aykırı ve zor koşullarda tutulduğunu söyledi. Yaacov, şu anda verilmiş hukuki bir karar olmamasına rağmen babasının Rum yönetimi tarafından adeta suçlu ilan edildiğine dikkat çekti. Yaşanan adaletsizliğe tepki gösteren Afik Yaacov “Biz yanlış ne yaptık?” diyerek şunları kaydetti:

“Ben Güney’de arazisini bırakan Ahmet’in puan karşılığı burada kendisine verilen arazisini bedelini ödeyerek aldım. Kimsenin malını çalmış değilim. KKTC’deki yasalara uygun hareket ettim. Şu anda Kuzey’de bulunan malların yüzde 90’ı zaten Rum malı değil mi? Bugün bizim başımıza gelenler yarın sizin de başınıza gelebilir. Birlik olarak hareket edip bu haksızlığı hep birlikte protesto etmeliyiz…”