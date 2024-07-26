Böyle gitmez

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde elektrik kesintilerinin devam etmesi nedeniyle işleri aksayan sanayi tesisleri ve diğer işletme sahipleri, hükümetin bu soruna köklü çözüm bulmasını istedi. Güneş enerjisinden yararlanmak yerine kirli yakıtla üretim yapılmasına tepki gösteren işletmeciler “hem zehirleniyoruz, hem de yüksek faturaları ödeyemez duruma geliyoruz. Buna ek olarak bir de kesintiler yüzünden işlerimizi yapamıyoruz” dedi.

Deniz altından döşenen borularla Türkiye’den su getirildiğini ve bu konuda büyük bir başarı sağlandığını belirten işletmeciler, aynı yöntemle adaya elektrik getirilmesini istedi. İşletmeciler “kısa ve uzun vadeli projelerle bu sorunu çözmeli, özelleştirme yönünde gerekli adımlar atılmalıdır” “şeklinde konuştu.

Ne dediler?..

Özel Denizalp (Alüden Alüminyum)

“Elektrik kesintileri oluyor ve olumsuz etkileniyoruz. Ürettiğimiz alüminyumları montaj için sahaya çıkıyoruz ve sahaya çıktığımız zaman montaja gittiğimiz yerde elektrik yoksa işlerimiz aksıyor. Ekiplerimiz boşta kalıyor bu da bize büyük bir maliyet getiriyor. İşlerimizin aksamaması için montajda jeneratör çalıştırıyoruz o da ayrı bir maliyet oluyor. 50 yıldır bu ülkede elektrik sorunu çözülemedi. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet elektriğe yatırım yapmadı. Bundan sonra da düzeleceğini düşünmüyorum. Benim düşüncem Türkiye ile enterkonnekte sisteme bağlanmak ve bu sorunu çözmektir. Bunun dışında güneş panelleri kurma olasılığı gündeme gelecek ve burada birçok firma veya şahıs elektrik üretip bizi bu sorundan kurtaracaktır. Faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz hatta geçen ayla bugünkü faturalar arasında yüksek bir artış vardır. Tüm bunlara rağmen kurumdan pek bir hizmet alamıyoruz sadece ödeme yapıyoruz. Yetkililere çağrım bir an önce bu sorunu çözmeleridir.”

Oğuz İnan (Altın Makas)

“Elektrik kesildiği zaman hayat duruyor her şey bitiyor. Elektrik kesildikten sonra işlerimiz aksıyor ve jeneratörle yapılacak bir iş olmamakla birlikte bizleri jeneratörle iş yapmak kurtarmıyor. 50 yıldır bu elektrik sorunu çözülemedi. 50 yıldır keşke daha güzel yatırımlar yapılıp da Teknecik Elektrik Santrali daha ileri noktaya getirilseydi. Rum yönetimi elektrik vermeyi kestiği anda darmadağın oluyoruz. Türkiye’de her türlü santral var ve Türkiye ile istişare ederek bu sorunu çözmeliler. Kablo ile elektrikten bahsediliyor ve inşallah Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi hayat bulur. Yetkililere çağrım ivedilikle bu elektrik sorununu giderecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Derya Alp (Derya Butik)

“20 Temmuz kutlamaları için verilen paralarla, Kıb-Tek’in zehir saçan bacasını ve yıllardır yaşanan elektrik sorunlarını ortadan kaldıracak tedbirler alsalardı. Ayıptır günahtır. Hastası var yaşlısı var çocukları var ve perişan oluyoruz. Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin nasıl bir kafa ve nasıl bir düşünce yapısına sahiptirler çok merak ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada elektrik kesildiği zaman jeneratör yoksa her şey aksıyor. Siz kendi başınıza yatırım yapacaksınız, devletin yapacağı elektrik ve su işlerini de siz yapacaksınız. Yatırım yapmanız zorlanacak sonra da dönüp beylere bir ordu vergi ve katkı payları ödeyeceksiniz onlar da koltuk ve çıkar kavgası yapacak. Böyle giderse bu adada çocuklarımıza ve torunlarımıza Kıbrıs Türk Toplumundan hiç bir şey kalmayacak. 50 yıldır para ve çıkar için bir elektrik sorunu çözülemedi. Bu ada 5 en kötü 10 yılda adam olur. Çalışacaksak ve çıkar kavgası yapmayacaksak bu ülke düzelir. Bu noktada elektrik sorununun ortadan kalkması için büyük yatırımlar gerekiyor. Diğer yandan izinler verilsin ve gücü olan güneş panellerini kurarak elektrik sorunundan kurtulsun. Kamu kurumları küçülecek ve her şey adam gibi özelleştirilecek ve bu sorunlardan kurtulmuş olacağız.”

Huri Bavik (Süvari)

“Elektrik bitmeyen çilemiz oldu. Elektrikler kesildiği zaman insanlar dükkanlara girmiyor veya gelenler de kıyafet deneyemiyorlar ve bu da işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. 50 yıldır bu ülkede elektrik sorunu yaşanıyor. Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz ve yaptığımız ödemeler bizlere hizmet olarak dönmüyor. Hükümetten bir faaliyet göremiyoruz. Gelen oturuyor, giden oturuyor. Yetkililerden beklentimiz bu yaşanan sorunu ortadan kaldıracak çalışmalar yaparak çözüm üretmeleridir. İçler acısı bir durumdur. Türkiye’den su geldi, su sıkıntısından kurtulduk o zaman elektrik de gelsin ve bu çile artık bitsin istiyoruz.”

Özhan Güzeloğlu (Ostyle Shose)

“Elektrikler kesildiği zaman müşteriler etkileniyor. Elektrik sorunu 50 yıldır yaşanıyor. 20 Temmuz kutlamaları nedeniyle Rumlar da elektrik vermekten vazgeçince sıkıntı yaşamaya başladık. Elektrikler kesildiği zaman işler tüm esnafın olumsuz etkileniyor. Yetkililerden beklentimiz güneşten yararlanabileceğimiz santraller kurmak veya insanları düşün faizli kredilerle borçlandırıp solar sistem kurmalarına yardımcı olmalarıdır.”

Füsun Aroğlu (Cin tekstil)

“Elektrik kesintileri işlerimizi çok kötü etkiliyor. Biz üretim yaptığımız için elektriksiz kaldığımızda işlerimiz aksıyor ve ekonomik yönde çok etkileniyoruz. Elektrik kesildiği zaman personel hiç bir şey yapamıyor, solar sistem izni de verilmediği için sürünüyoruz. 50 yıldır elektrik sorunu çözülemedi ve bu sorundan bütün binaların üstüne, parklara ve otobüs duraklarının üzerleri gibi yerlere solar sistemlerin kurulması ve elektriğin depolanıp halka verilmesi ile kurtulabileceğimizi düşünüyorum.”