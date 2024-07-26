Sahte evrakla işlem yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir şahıstan aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekâletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz ederek, sahtekarlıkla T izni alan Uğur Mutluman’ın foyası önceki gün ortaya çıktı. Polis tarafından tutuklanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının 5 Temmuz 2024 tarihinde Motorlu Araçlar Mukayyitliğinde daha önceden T iznini kullanması ve başka bir araca takması için bir şahıstan aldığı GJ 890 plakalı araca ait vekaletnameyi, LU 426 plakalı aracın devrini almak için görevli memura ibraz ettiğini ve LU 426 plakalı aracın kendi adına kayıt olmasını sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının daha sonra Vergi Dairesine gittiğini ve konu vekaletnameyi görevli personele ibraz ettikten sonra, personelin de ihmali sonucunda, T iznini kendi adına çıkararak resmi evrak sahteleme suçunu işlediğini açıkladı. Polis, T izni çıkarılan konu aracın bir kaporta dükkanında bulunarak emare alındığını ve zanlının önceki gün gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının verdiği ifadenin teyit tekzibinin yapılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, soruşturma maksatlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

