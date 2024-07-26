411 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 281 araç kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan 411 sürücüye ceza yazılırken, 54 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis basın bültenine göre, ülke genelindeki denetimler sırasında, toplam 2 bin 281 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 411 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:

“155 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23 aracın ışık kurallarına uymamak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,11 sigortasız araç kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 trafik ışıklarına uymamak, 5 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 119 diğer trafik suçları.”