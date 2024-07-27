‘İkimiz de siyonistiz’ 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlık yarışından çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a görev süresince yaptıkları için Beyaz Saray'da bizzat teşekkür etti. Netanyahu, 40 yıldır tanıştıklarını vurgulayarak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun teşekkür konuşmasında Başkan Biden'ı "siyonist" olarak tanımlaması dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki lider Washington'daki Oval Ofis'te bir araya geldiğinde ABD Başkanı Joe Biden'a Yahudi devletine verdiği yarım asırlık destekten dolayı şahsen teşekkür etti. Netanyahu, Oval Ofis'te onlarca gazetecinin etrafında Biden'a, "Birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz ve sen Golda Meir'den bu yana başa geçen her İsrail başbakanını 50 yıldır tanıyorsun" dedi.

İsrail lideri Biden'ın görev süresine vurgu yaparak, "Gururlu bir İsrailli siyonistten gururlu bir İrlandalı-Amerikalı siyoniste, elli yıllık kamu hizmetiniz ve elli yıllık İsrail devletine desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, "Yapacağımız görüşmeyi ve önümüzdeki aylarda kritik konularda sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini duyurmasının ardından ağırladığı ilk yabancı lider ve hatta ilk ziyaretçilerden biri oldu. Netanyahu ile Biden, 40 yılı aşkın süredir tanışıyor.

İki lider, Netanyau'nun İsrail Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde tanışmıştı.

Biden, bir keresinde Netanyahu'ya bir fotoğraf vermiş ve arkasına "Bibi seni seviyorum ama söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum" yazmıştı. İki liderin aralarındaki siyasi anlaşmazlıklar son iki yıla damgasını vurdu. Biden önceki iki yıl boyunca Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etmeyi reddetti.

En büyük destekçi

Netanyahu, iki yıllık aranın ardından çarşamba günü gerçekleşen Kongre ortak oturumuna hitap etmeye davet edildikten sonra Beyaz Saray'da kabul edildi.

Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden beri Netanyahu'nun en büyük destekçisi konumunda.