İlk temsilde büyük ilgi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) iş birliğiyle sahnelenen P. I. Çaykovski’nin Fındıkkıran Balesi, Lefkoşa’da ilk kez izleyiciyle buluştu. Temsile her yaştan izleyici katılır-ken, özellikle çocuklu ailelerin ilgisi yoğun oldu.

KKTC Devlet Opera ve Bale, Stage Dance Studio ve The Cyprus Dance Education Centre iş birliğiyle oluşturduğu Fındıkkıran Karma Çocuk Balesi ile Antalya DOB Bale sanatçılarının ortak yorumunu sah-neye taşıdı. Prodüksiyonun koreografi ve libretto çalışmaları G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’a, kostüm tasarımı Aydan Çınar’a, ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait oldu. Çocuk Balesi çalıştırıcılığını Sime-na Taçoy Taşıl ve Gönül İsmail üstlendi.

Temsil öncesi kısa bir konuşma yapan KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre, yakın zamanda temsillerin kol-tuk numaralı, davetiyeli ve biletli sunulabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca katkı ko-yan kurum ve kuruluşlara, sanatçılara ve yoğun ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.