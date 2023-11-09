İncelemeler sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında, Gazimağusa’da tutuklanan eczacılar E.İ.C. (K-32), H.E.E. (K-35), F.C.(K-29), N.G.(K-31) ve H.H. (E-34) dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturma kapsamında incelenen 3 bin 10 reçeteden, 92 tanesinin sahte olduğunu belirtti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, mahkeme huzurundaki zanlılardan, E.İ.C.’nin, 2022 Ekim ile 2023 Ağustos ayları arasında yazmış olduğu toplam 2 bin 538 adet sosyal sigortalı reçetesinden, 679 adetinin incelendiğini ve bunların 26 tanesinin sahte olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Mahkeme huzurundaki H.E.E.’nin de aynı tarihler arasında yazmış olduğu 2 bin 220 reçeteden 480 tanesinin incelendiğini anlatan polis, bunlardan 18 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis detayları açıkladı

Polis, yine mahkeme huzurundaki zanlılardan F.C.’nin de aynı tarihler arasında yazmış olduğu 2 bin 441 reçeteden, 518 tanesinin incelendiğini ve 17 tanesinin sahte olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlı N.G.’nin de aynı tarihler arasında 3 bin 274 adet sosyal sigortalı reçetesi yazdığını açıklayan polis, bunların 713 tanesinin incelendiğini ve 13 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis son olarak zanlı H.H.’nin aynı tarihler arasında yazdığu 2 bin 465 reçeteden 620 tanesinin incelendiğini ve 18 tane reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.