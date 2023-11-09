Polise konuştu

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen Ahmet Öztemer, kıskıvrak yakalandı.

Zanlının üzerine yapılan aramada iki tür uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı dün “kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, zanlının uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydeden polis, itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.