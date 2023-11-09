Aracın torpido gözüne sakladı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ahmet Deniz, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, aranan şahıs olan Ahmet Deniz’in 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Demirhan’da kullanımındaki araçta tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aracında arama yapıldığını; torpido gözünde 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlının uyuşturucuyu aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyleyen polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.