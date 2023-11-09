İki toplumlu ‘çete’

Suna ERDEN

Girne’de ‘Çilingir Operasyonu’ düzenleyen polis bir buçuk milyon lira değerinde bir kiloya yakın uyuşturucu ele geçirirken, Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında ‘Telegram’ üzerinden alış-veriş yapıldığını, ayrıca satışların aynı yöntemle yürütüldüğünü ortaya çıkardı.

Satıcı ile alıcının bir birini görmeden uyuşturucu alışverişine olanak sağlayan sistemde şebekenin elebaşı da kendisini gizleyebiliyor.

Telegram’dan uyuşturucu pazarlığı ise şöyle gerçekleşiyor; satıcılar kendileriyle internet üzerinden temasa geçen alıcılar için belli noktalara uyuşturucu bırakıyor.

Uyuşturucunun bırakıldığı yerin fotoğrafı ve koordinatları Telegram üzerinden alıcıya atılıyor. Alıcı, belirlenen noktaya gidip, bırakılan uyuşturucuyu alıyor. Böylelikle alıcı ve satıcı hiç karşı karşıya gelmiyor.

Muslera sipariş alıyor, Barbi dağıtıyor

Girne’de düzenlenen Çilingir Operasyonunda tutuklanan Nurcan Durak, Ali Zorba, Damla Su Artaç ve Mertcan Erbaş’ın da Telegram üzerinden organize olup, uyuşturucu alışverişi yaptığı belirlendi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde Muslera kullanıcı isimli bir şahsın Telegram isimli internet uygulaması üzerinden uyuşturucu madde satışı için sipariş aldığı ve almış olduğu siparişleri Barbi isimli kullanıcı tarafından farklı konumlara bırakıldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Polis Barbi’yi takibe aldı

Polis memuru, aynı tarihte Muslera isimli kullanıcının yönlendirmiş olduğu Barbi isimli kullanıcının Doğanköy Narlı Sokak üzerine uyuşturucu madde bırakacağı bilgisi alınması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince pusu görevine başlandığını açıkladı.

Polis, bir süre sonra Nurcan Durak’ın MH 432 plakalı araç ile konu mahalle gelerek sokak başında bulunan elektrik direğinin alt kısmına buruşturulmuş tuvalet kağıdı atıp olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Polis, daha sonra Ali Zorba ve Damla Su Artaç’ın olay yerine gelerek, direk altına atılan beyaz renk tuvalet kağıdını aldıklarını söyledi. Polis, iki zanlının olay yerinde yakalandığını, yapılan üst aramalarında Ali Zorba’nın giymekte olduğu şortun sol cep kısmında beyaz renk tuvalet kağıdı içerisinde muhafaza edilen 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını açıkladı.

Alıcılar da satıcılar da yakalandı

Polis, direk altına uyuşturucu bırakan Durak’ın ise Girne'de Sevdalı Sokak içerisinde tespit edilerek alıkonulduğunu, kullanımında bulunan MH 432 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; satışa hazır vaziyette ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı 13 gram ağırlığında hintkeneviri, satışa hazır vaziyette beyaz renk küçük poşetlere sarılı 7 gram ağırlığında kokain bulunduğunu söyledi.

Günde 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain sattı

Polis memuru, Nurcan Durak'tan yapılan soruşturmada 9 Eylül 2023 tarihinden beri Mertcan Erbaş tarafından kendisine günlük 10 gram hintkeneviri ile 5 gram kokain verildiğini ve söz konusu uyuşturucu maddeleri "Muslera" isimli kullanıcının yönlendirmesi ile belirlenen konumlara attığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mertcan Erbaş’ın da Girne'de tespit edilerek üzerinde yapılan arama neticesinde, giymekte olduğu takım elbisenin ceketinin cebinde bir gram ağırlığında kokain bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıya ait aynı site içerisinde bulunan 4 ve 7 numaralı dairelerde de arama yapıldığını,

ikametgahın mutfak bölümünde bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, Erbaş’tan yapılan soruşturmada bahse konu site içerisinde bulunan 4 numaralı dairede kendisine ait hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğunu bildirmesi üzerine, yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında yeşil renk sebze kasası içerisinde 4 adet ayrı ayrı şeffaf naylonlarda yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve 2 adet metal öğütücü bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Uyuşturucu deposu bulundu

Polis, yine zanlının gösterimi ile Hacı Ali Sitesi 4. Blok 6 numaralı depo içerisinde yapılan arama neticesinde; satışa hazır, 102 gram ağırlığında kokain ve 718 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca evde 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan emareler bulduklarını da söyledi.

Polis memuru, Erbaş’tan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aranmakta olan bir şahısın yönlendirmesi ile 2023 yılı Ekim ayı içerisinde bir kilo hintkeneviri, 140 gram kokain olarak Girne'de belirlenen konumlardan aldığını ve aranan şahsın yönlendirmesi ile belirli konumlara bıraktığını belirlediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının Ocak 2023- Eylül 2023 tarihleri arasında birçok kez aynı şekilde kokain ve hintkeneviri alıp konumlara bıraktığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, alınması gereken 10 ifade, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu pazarlığında elebaşı konumunda olan bir kişi ile kurye olan 2 kişinin arandığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 10:10