‘Döverek saldırdı’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 21 yaşındaki Hasan Ak isimli zanlının, 19 yaşındaki genç kıza zorla tecavüz ettiği iddia edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye aktarılan şahadete göre, geçtiğimiz Pazar sabahı 02.30 sıralarında Glapsides Plajı’nda gerçekleşen olayda, Hasan Ak, kumda yatan 19 yaşındaki B.H. isimli genç kızın önce iç çamaşırını zorla indirdi, ardından darp etti. Zanlı daha sonra genç kıza tecavüz etti. Olayın polise önceki gün bildirildiği, zanlının ise dün itibarıyla tespit edildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 5 Kasım’da, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Glapsides Plajı’nda, kumlarda yatmakta olan 19 yaşındaki B.H. isimli müştekinin, zorla iç çamaşırını çıkararak cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından darp ederek zorla tecavüz ettiğini açıkladı.

Olayın 7 Kasım’da polise bildirildiğini ve zanlının dün itibarı ile tespit edildiğini aktaran polis, ifadesinde müştekinin rızası ile ilişkiye girdiğini iddia ettiğini bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Aleyhindeki tutukluluk talebini duyan zanlı, kendisine söz verildiğinde, “şimdi evime gidemeyecek miyim” şeklinde konuştu. Mahkeme, zanlının, soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.