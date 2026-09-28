İncir 350 lira oldu

Hasan RAJWA

Diyalog, her hafta olduğu gibi dün de Lefkoşa’da kurulan açık pazarın nabzını tuttu. Pazarda bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığı görülürken, birçok ürünün geçen haftayla aynı seviyede satışa sunulduğu gözlemlendi.

Pazarda en yüksek fiyatlı ürün 700 lira ile asma yaprağı oldu. Acı biber ve mango 400 liradan, incir 350 liradan, mantar ise 280 liradan alıcı bekledi.

Kivi, guvafa, bamya, zeytin, sarı fasulye ve börülcenin kilogramı veya bağ fiyatı 250 lira seviyesinde olurken, armut, nar, erik, barbunya ve kayısı 200 liradan satışa sunuldu.

Limon, taze fasulye ve üzüm 150 liradan, elma 130 liradan, kabak, şeftali ve nektarin ise 120 liradan tezgahlarda yer aldı.

Ananas ve avokadonun tanesi 100 lira olurken, çiçek lahanasının kilosu 100 liradan satıldı. Domates, kapya biber, patlıcan, portakal ve pancarın fiyatı da 100 lira olarak belirlendi.

Soğan 85 lira, patates ve muz 80 lira, havuç 70 lira, mısırın tanesi 50 lira ve salatalık 50 liradan satışa sunuldu. Kavunun kilosu 40 lira, karpuzun 35 lira, babutsanın tanesi ise 30 lira oldu.

Pazarda dün ürün fiyatları şöyleydi:

Asma Yaprağı: 700 TL

Acı Biber: 400 TL

Mango: 400 TL (kg)

İncir: 350 TL

Mantar: 280 TL

Kivi: 250 TL (kg)

Guvafa: 250 TL

Bamya: 250 TL

Zeytin: 250 TL

Sarı Fasulye: 250 TL

Börülce: 250 TL

Ayşe Kadın: 200 TL

Armut: 200 TL

Nar: 200 TL

Erik: 200 TL

Barbunya: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Limon: 150 TL

Taze Fasulye: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Elma: 130 TL

Kabak: 120 TL

Şeftali: 120 TL

Nektarin: 120 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Çiçek Lahanası: 100 TL (kg)

Avokado: 100 TL (adet)

Domates: 100 TL

Kapya Biber: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Portakal: 100 TL

Pancar: 100 TL

Soğan: 85 TL

Patates: 80 TL

Muz: 80 TL

Havuç: 70 TL

Mısır: 50 TL (adet)

Salatalık: 50 TL

Kavun: 40 TL (kg)

Karpuz: 35 TL (kg)

Babutsa: 30 TL (1 adet)