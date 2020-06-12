İngiltere’de yaşayanlara karantina şoku

Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından gelecek olanlarla ilgili koşulları 3 ayrı başlık altında topladı. Güneyde çalışan işçilerin PCR testi ile geri dönüşlerini 22 Haziran’a çeken hükümet, buna karşın karşılıklı geçişler için 1 Temmuz tarihinde ısrar etti. İngiltere’yi ‘en riskli’ ülkeler arasına alan KKTC hükümeti, buradan gelecek yolculardan hem PCR testi istiyor, hem de paralarını kendileri ödemek kaydıyla 14 günlük karantina şartı koşuyor.

İlk etapta ülkeler A, B ve C olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Sağlık Bakanlığı, her hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında listesini güncelleyecek.

Kategorisi fark etmeksizin tüm yolculardan PCR negatif test sonucu istenecek. Ancak bazı ülkelerden gelenlere KKTC’de de PRC testi yapılacak. Riski yüksek ülkelerden gelen yolcular ücretini kendi karşılamak koşuluyla 14 gün karantinada kalacak.

Güneyde çalışanlar, tedavi ve eğitim görenler, daimi ikametgâhı KKTC olan Maronitler, Rumlar ve Pile’de yaşayanlar 22 Haziran itibarıyla KKTC’ye gelebilecek. Ülkeye giriş yapacaklardan ilk geçişte PCR testi talep edilecek. Devamında tesadüfü test söz konusu olacak.

Özersay: Detaylı açılım söz konusu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, kararları açıkladı.

Kudret Özersay, 22 Haziran’a kadar ülkede kapalı devre bir açılım söz konusu olacağını belirterek, “1 Temmuz itibarıyla yurt dışına açılacağız. Belli riskler alacağımız aşikardır. Kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya özen göstermeliyiz” dedi.

Özersay, 15 Hazirandan ay sonuna kadar ülkeye gelecek öğrencilerin herkes gibi karantinaya tabi olacağını, öğrencilerin karantinayla ilgili ücret ödemeyeceğini kaydetti.

Özersay, İstanbul ve Ankara’dan pazartesi ve salı olmak üzere iki charter uçuş düzenleneceğini, ve önceliğin sağlık sorunları nedeniyle kalanlara verileceğini kaydetti.

Risk grubunda olanlar…

KKTC’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan itibaren eğitime ara verilmesi, ülkeye kara, deniz ve hava yoluyla girişlerin sınırlandırılması gibi önlem kararları üreten Bakanlar Kurulu, 4 ayın ardından yurt dışından gelişlere açılma kararı aldı.

KKTC’ye kara, deniz ve hava yoluyla girenler 1 Temmuz’dan sonra karantinaya alınmayacak ama ülkeye giriş yapan herkesten PCR negatif test sonucu istenecek. Sadece risk grubu yüksek ülkelerden gelenler karantinaya girecek, bedellerini ise kendileri karşılayacak.

Özersay, dünkü Bakanlar Kurulu’nu tek gündemle gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki günlerde ülkeye giriş-çıkış koşullarının ne olacağını, hangi ülkeden ne şekilde gelinebileceğini ve istisnaları değerlendirip karara bağladıklarını söyledi.

Türkiye A kategorisinde…

Özersay, 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelecek herkesin ülkesinin risk grubuna göre 3 kategoride değerlendirileceğini açıkladı.

A grubunda olan ülkeleri “Malta, Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya” olarak sırlayan Özersay, “Bu ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren KKTC’ye gelecek tüm yolculardan 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test istenecek” dedi.

Kudret Özersay, deniz, hava, kara yolu fark etmeksizin kişilerin bu test sonucu olmadan ülkeye giremeyeceğini açıkladı.

“B kategorisine çifte PCR yöntemi uygulanacak”

“B” olan ikinci kategoride, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan gibi ülkelerin olduğu kaydeden Özersay, “B kategorisine çifte PCR yöntemi uygulanacak. Ülkeye gelecek olanlar önceden PRC testi yapacak, bu virüsü taşımadığını belgeleyecek. Bu kişilere KKTC’ye geldiklerinde de test yapılacak. Kişiler kalacağı yere gidecek. Buradaki PCR test sonuçları pozitifse kaldıkları yerden alınıp, karantinaya ya da hastaneye götürülecekler” şeklinde konuştu.

“C grubu karantinaya girecek”

Yüksek risk grubunda olan ülkelerin “C” kategorisinde olduğunu belirten Özersay, bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, İngiltere, İran gibi ülkeler olduğunu söyleyerek, “Bu ülkelerden gelecek yolcular gelmeden PCR yaptırmak zorunda olacak. Geldiklerinde ise bedelini kendileri ödemek kaydıyla 14 gün karantinaya girecekler ancak bu şartla ülkeye girebilecekler” dedi.

Ülkelerin listesi bugün açıklanacak

Özersay, ülkelerin listesi bugünden itibaren açıklanacağını söyledi.

Kudret Özersay, ülke listelerinin en az haftada bir kez Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü verileri çerçevesinde gözden geçirileceğini ve güncelleneceğini belirtti.

Güney’den geçişler ve 22 Haziran uygulaması

Özersay, 1 Temmuz’dan itibaren Güney’den KKTC’ye geçişlerin başlayacağını, ilk geçişlerde 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini söyledi. Özersay, sonraki geçişlerde kişilere tesadüfi test yapılacağını aktardı.

Kudret Özersay, 22 Haziran’dan itibaren uygulamaya girecek bir diğer istisnai durum olacağını kaydederek, “Güney’de çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC’de yaşayan Maronitler, Karpaz’da yaşayan Rumlar, Pile’de yaşayanlar 22 Haziran’dan itibaren ilk test PCR negatif koşuluyla Güneye geçebilecek. Aynı gün içinde ve devamında ülkeye dönebilecekler. Sonrasında tesadüfi test sistemi uygulanacak” dedi.

Özersay, “Rum tarafı 8 Haziran’da uluslararası uçuşlara açıldı. 14 gün Rum tarafındaki durumu göreceğiz. 22 Haziran geldiğinde olağanüstü bir durum olmaz, ikinci bir dalga yaşanmazsa ve ciddi bir sıkıntı olmazsa söz konusu şartla geçişler mümkün olacak” şeklinde konuştu.

Öğrencilere karantina kalkacak

15 Haziran’dan 1 Temmuz’a kadar Türkiye’den ülkeye gelecek öğrencilerin karantinaya gireceğini, test sonucu negatif çıktığında da kampüs karantinasına gönderileceğini belirten Kudret Özersay, imzalayacakları bir taahhütnameyle öğrencilerin 14 gün kampüs karantinasında kalacağını dile getirdi.

Özersay, bu denetimlerden Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetki çerçevesinde Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olacağını söyledi.

Charter uçuş düzenlenecek…

Kudret Özersay, bir süredir yaptıkları girişimlere işaret ederek, 22 Haziran Pazartesi İstanbul’dan 23 Haziran Salı günü de Ankara’dan Ercan’a iki charter uçuşu düzenleneceğini belirtti.

Tedavi gören ve sağlık sorunları nedeniyle deniz yolu kullanamayan bazı vatandaşların Türkiye’de kaldığını kaydeden Özersay, “Bu vatandaşlara öncelik verilecek. 1 Temmuz’dan önce ülkeye gelmeleri sağlanacak. 1 Temmuz öncesi olacağı için gelecek olanlar 14 gün karantinada kalacak” dedi.

“Kararlar revize edilebilir”

Özersay, tarihlerin bir varsayım olduğunu da belirterek, “O güne kadar olağandışı bazı gelişmeler söz konusu olursa tabi ki kararlar revize edilecek. Bazı tarihleri daha erkene, bazı tarihleri daha sonraya bırakma kararları da üretebiliriz” şeklinde konuştu.

KKTC’nin bugüne kadarki açılımlarının kapalı devre olarak yapıldığını belirten Özersay, “1 Temmuz’dan itibaren yurt dışına belirli bazı şartlarla açılacağız. Normalden daha risk alacağımız aşikardır. Salgın ortaya çıktığında kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumaya özen gösterdiysek bu özeni yeniden göstermeliyiz. Yeniden hassasiyet göstermeliyiz. Daha riskli bir döneme girmiş olabiliriz. Maske son derece önemli… Her an bu virüsü taşıyormuş gibi bir tutumla hareket etmemiz gerek. Herkes bu sorumluluğu göstermeli” dedi.