Vurdu kaçtı, yaya hayatını kaybetti

Onur ULAĞ

Girne’de meydana gelen trafik kazasında Mustafa Volkan Hasanbulli’nin yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kimliği belirsiz yaya hayatını kaybetti.

Sürücü Hasanbulli, yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu siyahi şahıs yaşamını yitirdi.

Polis kaçan sürücüyü kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı isim tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çarpıp kaçtı, kısa sürede yakalandı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 22.00 sıralarında Karaoğlanoğlu-Alsancak anayolu üzerinde meydana geldi.

Karaoğlanoğlu’ndan Girne’ye doğru GN 606 plakalı araç ile seyreden Mustafa Volkan Hasanbulli, dikkatsizlik sonucu GAÜ kavşağı yakınlarında yolda yaya olarak ilerleyen bir kişiye çarptı. Sürücü Hasanbulli, kaza yerinde durmayarak olay yerinden kaçtı.

Kazada ağır yaralan ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan sürücüyü Girne’de tespit ederek, gözaltına aldı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu şahıs, kazadan 2 saat sonra yaşamını yitirdi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı, polisin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.