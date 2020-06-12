İngiltere’den 160 kişi geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, girişimleri sonucu İngiltere’den KKTC’ye düzenlenen charter sefer ile 160 KKTC vatandaşı dün akşam KKTC’ye geldi. Uçakta ayrıca bir de cenaze olduğu açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İngiltere’den havalanan uçağın Ercan Havalimanı’na ulaştığını duyurdu.

Atakan, İngiltere’den gelen KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalacağını belirtti. Atakan paylaşımında şunları belirtti:

“Ülkemize kimlerin, hangi koşullar ve kurallar çerçevesinde giriş yapabileceği Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmiş durumdadır.

1 Haziran tarihi itibariyle KKTC vatandaşları, 8 Haziran tarihi itibariyle de KKTC'nde oturum, çalışma, eğitim veya benzeri bir izinle bulunan yani KKTC ile herhangi bir illiyet bağı bulunan yabancıların girişi mümkün. Tüm bu girişler Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün zorunlu karantina uygulamasına tabi olmak kaydıyla izinlendiriliyor.”