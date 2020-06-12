Rum kesiminde bir yeni vaka

Güneyde bir yeni Coronavirüs vakası tespit edilirken, kuzeyde 29 testin sonucu da negatif çıktı.

Güneydeki toplam vaka sayısı 975’e yükselirken, test sayısının ise 134 bin 521’e çıktığı belirtildi.

Testler sonucu pozitif çıkan kişinin ise yakın zamanda seyahat eden bir kişi olduğu bildirildi. Güneyde kaybedilen hasta sayısının da 25 olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre; dün tespit edilen yeni vakanın İngiltere’ye seyahat eden bir kişi olduğu belirtildi. Son 24 saatte yapılan 2 bin 518 testin yapıldığı alanlar da açıklandı.

Her sektöre test

Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme merkezleri ve restoranlarda çalışan 159 kişiye test yapıldı. Öğrencilerden ve okul personelinden oluşan bin 189 kişi testten geçirildi, olumsuz bir sonuca varılmadı.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarından 218 laboratuvar tanısı tamamlandı.

Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla hekimlerin sevk programlarından ve özel ekiplerin kontrol programından da 304 laboratuvar testi yapıldı.

Yurt dışından güneye giden 188 kişi testten geçirildi, bir vaka tespit edildi. Güneyde yaşayan yabancı uyruklu 118 kişiye de test yapıldı.

Daha önce onaylanmış vakalara temas eden 49 kişinin de testten geçirildiği belirtildi.



KKTC 29 test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta da 29 test yapıldı, 55’inci günün sonunda da pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 29 olduğunu ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle: “Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.Saptanan pozitif vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka yok. Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 33 bin 630. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”