Sonuç alana kadar devam

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar-İş) Lefkoşa’daki araçlı eylemi beşinci güne girdi.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, TAK’a yaptığı açıklamada, hükümet yetkilileriyle bugün öğleden sonra da görüşme yapacaklarını, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptıkları görüşmede uzlaşı sağlanamadığını, hükümetin önerilerini net bulmadıklarını söyledi.

Kar-İş, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talep ediyor.