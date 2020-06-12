Sonuç alana kadar devam

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Kar-İş’in eylemi 5’inci günde

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Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar-İş) Lefkoşa’daki araçlı eylemi beşinci güne girdi.
Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, TAK’a yaptığı açıklamada, hükümet yetkilileriyle bugün öğleden sonra da görüşme yapacaklarını, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptıkları görüşmede uzlaşı sağlanamadığını, hükümetin önerilerini net bulmadıklarını söyledi.
Kar-İş, koronavirüs salgını nedeniyle çalışmayan üyelerine mali açıdan bazı kolaylıklar talep ediyor.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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