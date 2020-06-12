Yılda 2 milyar Euro gelir hedefleniyor

Rum Yönetimi, 2 milyon Euro’luk yatırım ve 500 bin Euro değerinde konut alımı şartıyla ‘vatandaşlık vermeye’ devam edecek

Yılda 2 milyar Euro gelir hedefleniyor
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  Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşlıkların ‘ekonomiye katkı sağlayacak’ şekilde yeniden düzenLenmesi konusunda herhangi bir çalışma yapılmazken, Rum Bakanlar Kurulu’nun ‘altın pasaportlar’ konusunda yeni tüzükleri onayladığı bildirildi.

   Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, “Kıbrıs Yatırım Programı” için belirlenen yeni tüzükle birlikte vatandaşlık için belirlenen ekonomik kriterlerin aynı düzeyde kaldığını açıkladı. Bakan Nuris;  vatandaşlık için 2 milyon Euro’luk yatırımla birlikte, ömür boyu kendi adında kalacak olan, değeri 500 bin Euro+KDV’nin üzerindeki bir ev satın alma koşulu bulunduğunu kaydetti.
   Haberde, bu kriterlerin yerine getirilmesi koşuluyla verilecek vatandaşlıklardan yılda 2 milyar Euro’nun devletin kasasına girmesinin planlandığı ifade edildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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