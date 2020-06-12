18 ülke geriye düştük

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklandı. Raporda, ülkede tasarlanacak teşvik ve destek politikalarının Kuzey Kıbrıs’ın rekabet edebilirlik kapasitesini geliştirecek şekilde ve orta ve uzun vadeli hedeflere hizmet eder yapıda olmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

KKTC’nin geçen yıl 55.2 olan puanı bu yıl 51.8 olarak hesaplandı. KKTC 18 ülke geriye düştü. Geçen yıl 89’uncu sıradaki KKTC bu yıl 107’inci sıraya geriledi.

Puanlamadaki gerilemenin nedeninin yüzde 14.7 olan enflasyon oranının yüzde 30’açıkmasından kaynaklandığı rapor edildi.

Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer tarafından kaleme alınan “2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporu”nun ve forumun bu yılki ana teması, “Kuzey Kıbrıs Teşvik ve Devlet Destekleri” olarak belirlendi.

Raporun sonuç bölümünde “Tasarlanacak teşvik ve destek politikalarının Kuzey Kıbrıs’ın Rekabet Edebilirlik kapasitesini geliştirecek şekilde ve orta ve uzun vadeli hedeflere hizmet eder yapıda olmasına ihtiyaç bulunmaktadır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 12:13