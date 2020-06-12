Mehmet’in durumu ağır

Onur ULAĞ

Daha geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki Gözde Nur Binbir ile 26 yaşındaki Mehmet Ceylan’ın boğularak yaşamını yitirdiği Alagadi bölgesinde dün denize giren iki kişi ölümle pençeleşti.

Alagadi Plajı’nda denize giren Dahi Haphap (22) ile Mehmet Karadeniz (33) dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Karadeniz ile Haphap, çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Karadeniz’in durumun kötü olduğu, yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sadece 18 gün arayla yaşanan ikinci olay plajlarda cankurtaran olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dalgalar kaptı, vatandaşlar kurtardı

Elde edilen bilgilere göre; Mehmet Karadeniz ile Dahi Haphap dün akşam saat 18.00 sıralarında Girne’de bulunan Alagadi 2 Plajı’nda denize girdi.

Ancak aşırı dalgalar serinlemek için denize giren Mehmet Karadeniz ile Dahi Haphap’ın hayatına mal oluyordu. Dalgalara kapılan Karadeniz ile Haphap, çevrede bulunan vatandaşlar denizden çıkarıldı.

Kalbi durdu

Denizden çıkarılan Mehmet Karadeniz’in kalbi dururken, olay yerine giden sağlık ekipleri sahilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Karadeniz’in duran kalbi müdahalenin ardından yeniden çalıştı. Daha sonra Karadeniz ile Haphap önce Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda

Karadeniz ailesinin isteği üzerine daha sonra Kolan Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Karadeniz yoğun bakıma alındı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan Dahi Haphap’ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

İki kişi can vermişti

Girne’nin Alagadi bölgesinde 24 Mayıs’ta yüzmek için denize giren ve dalgalara kapılan Gözde Nur Binbir ile Mehmet Ceyhan yaşamını yitirmişti. Nur’un cesedi aynı gün denizden çıkarılırken, Mehmet Ceylan ise 4 gün süren aramalar sonucu bulunmuştu. Sadece 18 gün arayla yaşanan ikinci olay plajlarda cankurtaran olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.