Kıbrıs beklemede

Türk Hava Yolları (THY), kademeli olarak başlayan tarifeli dış hat seferleri doğrultusunda dün Almanya ve Hollanda uçuşlarını başlattı. THY’nin listesinde Kıbrıs bulunmazken, ilerleyen zamanlarda Ercan Havalimanı’na uçması bekleniyor.

THY iki ay sonra yeniden dış hat seferleri başlattı. THY’nin Almanya’nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, İngiltere’nin başkenti Londra’ya ve Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a İstanbul Havalimanı’ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08.20’de Düselfdorf şehrine yapıldı.

Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na gitti.

Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi. Arama noktalarından Dış Hatlar Gidiş Terminaline giden yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.

Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Yolcular çok sevindi

Jasmin Alara Weihs, yaptığı açıklamada, Almanya’nın Frankfurt kentine gittiğini söyledi. Almanya’da öğrenci olduğunu belirten Weihs, “Aslında okulumuz 20 Nisan’da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisanın 9’unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor” diye konuştu.