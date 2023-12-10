İnsan hayatına verilen önem işte bu kadar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa- İskele anayolu üzerinde, önceki akşam meydana gelen ve Fikret Turşu ile Tuğçe Direm Çelik’in hayatını kaybettiği kazada, kusurlu olan tır şoförü İbrahim Kubacık ile salon aracı kullanan Ali Kaplan dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkemeye kaza ile ilgili olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, 8 Aralık 2023 tarihinde saat 17.05’te, Gazimağusa - İskele Anayolunda zanlı 1 İbrahim Kubacık’ın, yönetimdeki TJV 921 plakalı çekici araç ile anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce ana yola giriş yaptığını ve o esnada anayolda, İskele istikametine doğru seyreden Ali Kaplan yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkadığını ve ölümle neticelenen bir kaza meydana geldiğini açıkladı.

Polis, kaza sonucu UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve aracın sol ön koltuğunda oturan Tuğçe Direm Çelik ile sağ arka koltuğunda oturan Fikret Turşu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ali Kaplan’ın köprücük kemiği kırık

Polis, zanlı 2 Ali Kaplan’ın, kavşağa geldiğinde hızını salim hadde indirmeden dikkatsiz sürüş yapması nedeniyle kazada katkısı olduğunu mahkemeye aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Zanlı 2 Ali Kaplan’ın avukatı Alper Dede, müvekkilinin kazada kusurlu olmadığını ve soruşturmaya müdahale edemeyeceğini ileri sürdü ve talebe itiraz etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına ve kaza nedeniyle köprücük kemiğinde kırık olan Ali Kaplan’ın derhal doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Kaza mahali ışıksız

Öte yandan Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri kazanın olduğu bölgede ışıklandırma olmadığını ve akşam saatlerinde adeta zifiri karanlığın yaşandığını belirtti. Kazada sadece sürücü kusurunun olmadığını yolda ışıklandırma yapmayan yetkililerin de büyük vebali olduğunu ifade eden bölge sakinleri, “Başka canların gitmemesi için bölgede yeterli aydınlatmayı bir an önce sağlasınlar” şeklinde konuştu.