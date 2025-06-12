Ekonomiye katkısı ele alındı

Güney Kıbrıs’taki Oyun ve Casino Otoritesi; Rum Temsilciler Meclisi’ndeki partileri ziyaret ederek sektörün geleceğini konuştu.

Siyasi partilerle sektörün sürdürülebilir kalkınmasının ele alındığını açıklayan Kıbrıs Oyun ve Casino Otoritesi Başkanı Dr. Pieris Houridis, sektörünün bugünü ve geleceğiyle ilgili kritik konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla mecliste temsil edilen tüm partilerle görüştüklerini açıkladı.

Houridis; siyasi partilerle yaptıkları görüşmede şu konuları tartışıp destek istediklerini açıkladı:

“Düzenleyici çerçevenin doğru uygulanması ve sektörün etkin bir şekilde denetlenmesi, Ruhsatlandırma ve kontrol süreçlerinde sağlanan ilerleme, Sorumlu Oyun politikalarının uygulanması ve güçlendirilmesinde, özellikle savunmasız grupların korunmasına özel önem verilmesi, Sektörün Kıbrıs ekonomisine katkısı ve büyüme beklentileri hakkında, Modern yaklaşımlar ve denetim araçları gerektiren teknolojik gelişmeler ve yeni pazar eğilimleri.”



Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025, 10:17