Projenin detayları paylaşıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Dr. İlyas Demirci başkanlığındaki Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul etti. Kabullerde KKTC Kentsel Gelişim ve Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’nın özet bir sözlü sunumu da yapıldı.

Bakan Arıklı, Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türkü için çok önemli olduğunu, son birkaç senede ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin de bu ilişkilerde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Bakanlığın uluslararası alanda irtibatta olduğu sivil toplum örgütlerine her zaman gereken manevi desteği sağlamaya devam edeceğini belirten Arıklı, Birliğe çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Başkan Dr. İlyas Demirci de ticaretin, yatırımların ve ekonomik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, EkoAvrasya Vakfı müşterek organizasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduklarını belirtti.

Kabulde, Bakan Arıklı’ya KKTC Kentsel Gelişim ve Kentsel Dönüşüm Strateji Planı’nın özet bir sözlü sunumu da yapılırken, daha sonra Demirci tarafından “Kıbrıs Şehrengizi” kitabının bir kopyası takdim edildi.

Projeler hakkında bilgi verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarından gelen mühendis ve mimarlarla bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

Kabul sırasında, Karaman Eski Belediye Başkanı Doç. Dr. Kamil Uğurlu, yazarı olduğu “Mavi Vatan İçin Bir Güzelleme: Kıbrıs Şehrengizi” adlı kitabını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a takdim etti.

Bakan Çavuş, hediye için Uğurlu’ya teşekkür ederek, bu tür eserlerin Kıbrıs Türk kültürüne ve milli bilince katkı sağladığını ifade etti.

Çavuş, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevresel kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılacak iş birliklerinin, sadece KKTC için değil, tüm Türk Dünyası için stratejik bir değer taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yürüttüğü projeler hakkında da bilgi verildi.

Ortak çalışma alanlarının ele alındığı görüşmede, tarım teknolojileri ve kırsal kalkınma gibi başlıklarda iş birliği olanakları değerlendirildi.

Kabulde, Genel Başkan Dr. İlyas Demirci de Bakan Çavuş’a misafirperverliği için teşekkür ederek, KKTC’de gerçekleştirilen teknik ve kültürel temasların verimli geçtiğini belirtti.

