Kaynak var yöneten yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirterek, bütçedeki rakamlara işaret etti, ülkede kaynak olduğunun altını çizdi.

Bütçe görüşmelerinin dünyanın her yerinde iki şeyi birden gündeme getirdiğine işaret eden Erhürman, bunlardan birinin rakamsal, diğerinin ise “hükümetin imtihanı” olduğunun altını çizdi.

Rakamsal kısmın esas itibariyle komitede tartışıldığını söyleyen Erhürman, örnek vererek Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesinde ana muhalefetin de katkılarıyla önemli değişiklikler yaşandığını anımsattı.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin, yapılan hataları dile getirdiğine dikkat çeken Erhürman, bunun siyasi ve hukuki bir mantığının da olduğunu kaydetti. Bütçe görüşmelerinin, güvenoyu meselesine de dönüşebileceğini vurgulayan Erhürman, gündeme getirdikleri “yabancı bir şirkete Düzova’da 121 bin dönüm arazi satın alma izni” konusunda henüz yanıt alamadıklarını hatırlattı. Yaşanılan sorunlarla ilgili hükümetin sürekli olarak “para yok” dediğine vurgu yapan Tufan Erhürman, “Hastaneye ihtiyaç yok demiyorlar, para yok diyorlar” dedi ve bütçedeki sapmalardan örnekler verdi.

Bu senenin 1 milyar artıda kapatıldığına dikkat çeken Erhürman, “hükümetin” hesabının 4 milyar şaştığını vurguladı. 4 milyarın ortada olduğunu ve hiçbir yatırım yapılmadığını kaydeden Erhürman, memleketin maliyesinin tüm yaşanılanlara rağmen artı verdiğini ifade etti.

1 milyar artının da az olduğuna değinen Erhürman, “Yapılması gerekenler yapılsaydı, biraz olsun kayıt dışılıkla mücadele çabası olsaydı, 3-4 milyar artı olurdu” dedi. Karşılarındaki zihniyetin, “Bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti’nden para gelmezse biz maaş bile ödeyemeyiz. Türkiye’den parayı en iyi kim koparırsa onu seçin, o da benim” siyasetlerini söz konusu temel üzerine kurduğuna dikkat çeken Erhürman, bu yüzden memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin söylenmediğini belirtti. Ülkede kaynak olduğuna işaret eden Erhürman, 8 milyon 808 bin dolarla da ihalesiz akaryakıt alımı sevdası yüzünden Rum Elektrik Dairesi’nin finanse edildiğini kaydetti.

