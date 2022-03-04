‘İntikam alacaktım’

Lefkoşa’da meydana gelen olayda bilgisayar ortamında sahte maliye makbuzu formu hazırlayarak, M.Ş. (E-20) isimli şahsa gönderip, karşılığında bin 823 TL almaya çalışan Şahan Cemil tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde amacının sahtekarlıkla para temin etmek değil, M.Ş.’den intikam almak için böyle bir suç işlediğini söylediği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, Şahan Cemil Yüksek’in 14 Şubat 2022 tarihinde daha önceden bilgisayar ortamında hazırladığı sahte maliye makbuzu formunu Whatsapp isimli mesajlaşma programı üzerinden M. S.'ye (K-20) göndererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, bu işleme karşılık zanlının M. S.'nin erkek arkadaşı M.Ş.’den bin 823 TL talep ettiğini açıkladı. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, ifadesinde M.Ş.’den intikam almak için bu yola başvurduğunu söylediğini anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.