Faturayı kadınlar ödüyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, birçok ülkede hazırlanan raporların, pandemiyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinde gerileme olduğunu, kadın ve çocukların bu dönemde daha da dezavantajlı hale geldiğini gösterdiğini kaydederek, hangi alanda çalışıyor olursa olsun kadınların bu süreçte zorluk ve sorumluluğunun arttığını söyledi.

Açıklamaya göre, bir televizyon programına katılarak değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Rogers, çocuk ve yaşlı bakımından evi çekip çevirme gibi birçok görevin kadınlardan beklendiğine işaret ederek, kadına biçilen rollerle birlikte kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmasının kolay olmadığını vurguladı.

Rogers, “Pandemi aslında var olan sorunları daha da derinleştirdi. Mesela okullar kapandı, çocuklar evde kalmak zorunda kaldı. Evden çocukların eğitimi devam ederken işlerinden fedakarlık etmek zorunda kalanlar yine anneler oldu. Kimisi bu nedenlerle işini ve dolayısıyla ekonomik özgürlüğünü kaybetti” diye konuştu.

Kadınların sahip olduğu hakların, ekonomik özgürlüklerini ellerinde tutabilmenin sosyal devlet olmakla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Rogers, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne kadar sosyal bir devlettir? Özet olarak söylemek gerekirse sosyal bir devlet değildir” ifadesini kullandı.

Rogers, Sınırüstü yaşlı bakımevinde yaşananların bir insanlık ayıbı olduğunun altını çizdi; bu konunun gündemde kalmasının, unutulmamasının bundan sonra atılacak adımlar açısından önemli olduğunu belirtti.

