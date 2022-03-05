‘Sürdürülebilir yapıdayız’

Gönyeli, Dikmen’in ardından Yeniboğaziçi Belediyesi de yerel yönetimlerin sayısının 28’den 12’ye indirilmesine yönelik reform girişimine karşı çıktığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Herhangi bir sorunu olmayan sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olan 8 köye başarıyla hizmet veren belediyemizin kapatılması oy birliğiyle reddedildi” denildi.

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi dün toplantı yaparak, reform çalışmalarını değerlendirdi. Yapılan toplantıda Yeniboğaziçi Belediyesi’nin kapatılması oy birliği ile reddedildi. Belediye Başkanı Mustafa Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şunları belirtildi:

Belediye sayılarının azaltılması veya birleştirilmesi çalışmalarını değerlendirmiş olup gerek personel hakları, gerekse idari anlamda herhangi bir sorunu olmayan sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olan 8 köye başarıyla hizmet veren belediyemizin yürürlükteki Belediyeler Yasası’nın meclisimize verdiği yetkiye dayanarak kapatılmamasına oy birliği ile karar verildi.”

Yapılan açıklamada, “Belediyemizin kapanmaması için Yeniboğaziçi Belediye Binası önünde 7 Mart 2022 tarihinde Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar halkımızla bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Tüm halkımız davetlidir” denildi.

Benli ve Çelebi de karşı

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli de hükümetin gündeme aldığı belediyelerin sayısının azaltılması girişimine tepki göstermişti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından “Gönyeli Belediyesi’ni kapattırmayacağız” başlığıyla paylaşım yapan Benli, Gönyeli’nin kendi ayakları üzerinde duran bir belediyesi olduğunu belirtmişti. Benli, “Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız” ifadelerini kullanmıştı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ise yerel yönetimlerin sayısının 28’den 12’ye indirilmesine yönelik reform çalışmasına tepki göstermişti. Çelebi, reform adı altında dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını savunarak “Dikmen Belediyesini kapattırmayız, birileri istedi diye bölgemize ahıra çevirtmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelebi, çalışmanın hiçbir şekilde ne belediyelere nede halka bir katkı sağlamayacağını, ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürmüştü.

