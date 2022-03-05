Onur kıtası karşıladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu makamlarında ziyaret ederek, KKTC’nin güvenlik, huzur ve asayişinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı.

Daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar, müzeyi ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile görüştü.

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından askeri törenle karşılandı.

“Rumlarla eşit haklara sahibiz”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs adasında, Rumlarla eşit müktesep haklara sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “Londra'daki Waltham Forest Council tarafından Kıbrıslı Türklere dayatılan ayrımcılığa karşı durma çabaları kapsamında Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'ne destek veren tüm derneklere ve insanlara en derin selamlarını ve takdirlerini” iletti.

Gayrimenkul uzmanları Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gayrimenkul değerleme uzmanları Kutay Ramiz ile Gizlem Öke’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, gayrimenkul alanında uluslararası standartlarda verilen hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, gayrimenkul değerleme alanındaki profesyonel hizmetlerle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Kutay Ramiz ve Gizlem Öke, “yetkin, meslekte bilinçli ve eğitimli profesyoneller olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vererek, piyasada güven ortamının sürdürülebilir olmasına katkı sağladıklarına” dikkat çekti.

İngiltere ile çevrimiçi bağlantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Dernekleri Konseyi üyeleriyle çevrim içi bağlantıda bir araya gelerek Waltham Forest Belediyesi önünde KKTC bayrağına yapılan hakarete karşı eylemde bulunan konsey yetkililerine destek belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Konsey üyeleri ve eyleme destek veren dernek temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmede, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı bir tavır sergileyerek eylem tertipledikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de lobiciliğin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.