Rumlarda 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 14 bin 107 test sonucu 387 Covid-19 vakası tespit edilirken, can kaybı yaşanmadı. Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybederken, 107 bin 650 test sonucunda 2 bin 114 pozitif vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vakaların 167’sinin Lefkoşa, 119’unun Girne, 63’ünün Gazimağusa, 16’sının Güzelyurt, 14’ünün İskele ve 8’inin Lefke’de tespit edildiği kaydedildi.

Dün 469 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, toplam test sayısının 5 milyon 933 bin 78’e, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 69 bin 877’ye, taburcu edilen vaka sayısının 65 bin 494’e çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre şu anda 3 bin 774 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor. Pandemi Merkezi’nde 38 hasta, karantinada 3 bin 732 hasta bulunuyor. Yoğun bakımda ise 4 hasta yatıyor.

Ülke genelinde dün bin 485 aşı yapıldı.

693 öğrenci, 69 öğretmen pozitif

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, dün itibariyle okullarda 693 öğrenci, 69 öğretmen ve 3 personelin pozitif olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Okullardaki güncel Coronavirüs rakamları şöyle:

“Covid-19 pozitif: İlköğretim Dairesi öğrenci 188, öğretmen 13, personel 3. Covid-19 temaslı: öğrenci 311, öğretmen 16, personel 1, kapanan sınıf sayısı 11.

Genel Ortaöğretim Dairesi pozitif öğrenci 444, öğretmen 45, temaslı öğrenci 519, öğretmen 23, kapanan sınıf sayısı 19.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi pozitif öğrenci 61, öğretmen 11, temaslı öğrenci 78, öğretmen 8, kapanan sınıf sayısı 3.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsten 4 kişi daha hayatını kaybederken, 107 bin 650 test sonucunda 2 bin 114 pozitif vaka saptandı.

Yaşamını yitirenlerin 68 ve 83 yaşlarındaki iki erkek ile 79 ve 90 yaşlarındaki iki kadın olduğu açıklandı.