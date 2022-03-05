Kuzeyden pahalı

Bakanlar Kurulu, elektrik ve akaryakıt ürünlerinde KDV oranlarını yüzde 19’dan 9’a indirdiği halde, benzin ve mazot fiyatlarının KKTC’nin çok üzerinde olması dikkat çekti.

Haravgi gazetesi, akaryakıt ürünlerindeki vergi indiriminin ise benzin ve mazot için litre başına 7 sent olduğunu ve nihai fiyattaki indirimin ise KDV dahil 8,3 sente ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Gaz yağındaki vergi indiriminin ise 6,4 sent olduğunu yazan gazete, vergi indiriminin 8 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe konacağını ve 1 Haziran’a kadar geçerli olacağını belirtti.

Gazete, mevzuat yürürlüğe girdiği esnada, 95 oktan kurşunsuz benzinin ortalama litre fiyatının 1.440 Euro ( Yaklaşık 22.32 TL), mazotun litre fiyatının 1.498 Euro, gazyağının ortalama fiyatının ise 1.026 Euro olduğunu yazdı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise açıklamasında, Rum kesiminin bu şekilde en düşük tüketim vergisi oranlarına sahip olan AB ülkesi olduğunu söyledi.

Öte yandan gazete, Rum tüketiciler Birliğinin verilerine dayanarak, 2021 yılının Mayıs ayından 2022 yılının Ocak ayına kadar, devletin artan fiyatlar yüzünden KDV’den elde ettiği ek gelirin ise 15,3 milyon Euro’ya ulaştığını ekledi.

KKTC’de akaryakıt fiyatları

Kuzey Kıbrıs’ta ise önceki gün yapılan artıştan sonra 95 oktan benzinin litresi 14.73 TL, 98 oktan 14.97, Euro Dizel 14.62, gaz yağı 14.13 TL oldu.

Ankara’da 95 oktan benzinin litresi 18.09 TL, mazot 19.02 TL.