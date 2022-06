İş ortakları ile buluşuldu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) ülkenin ihracat potansiyelini güçlendirmek amacıyla ilk kez düzenlediği Londra Ticaret Heyeti etkinliği, Londra’da yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kensington bölgesinde, Copthorne Tara Hotel’de önceki gün düzenlenen etkinliğe Kıbrıs’tan farklı sektörlerden 14 üretici-ihracatçı firma katılarak, İngiltere’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen potansiyel iş ortakları ile buluştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Önümüze koyduğumuz ihracat yılı hedefinin en önemli adımlarından birini attık. İhracatımızın ve ihracatçımızın önünü açmak için artık sahadayız ve benzer organizasyonlarla diğer ülkelerde de sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyük Elçiliği Ticaret Baş Müşaviri Hasan Murat Özsoy, katılımcı iş insanlarına Birleşik Krallık ticari mevzuatı ve potansiyel pazar hareketleri üzerine detaylı bir sunum yaptı.

Etkinliğe katılan firmalar şöyle:

“1- Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Ltd (Ayrini). 2- Ecolive Zeytin ve Zeytincilik (Ecolive) 3- Nakar Sanayi Ve Tic. Şti. Ltd. (Karsal) (endüstriyel mutfak) 4- Gigabyte Ltd. (Bilişim) 5-Lütfiye Özipek Ayakkabı Sanayi Ltd. (Özipek) 6- Yeşil Lefke Ticaret Ltd. (Yeşil Lefke) (Zeytin ve Zeytinyağı) 7- Old John Enterprises Ltd. (Girne Con Kahve) 8- Özerlat Ltd. (Özerlat Kahve) 9-Agrotem Trading Ltd. (Templos) (Zeytin ve Zeytinyağı) 10- Sezer Köroğlu Ltd. (Mobilya) 11- Gürdağ Trading & Industry Ltd. (Gürdağ Tuğla) 12- Özyüksel Mobilya Ltd. (Özyüksel Möble) 13- Ez-Koop (Taş Değirmen) (Zeytin Ve Zeytinyağı) 14- Glasstech Trading Co. Ltd. (Glasstech) (Cam)”