Sürekli aynı suçu işliyor

Lefkoşa ve İskele bölgesinde sahtekârlık suçundan hakkında 8 ayrı dosya bulunan Ebru Baytar Kaslı yine tutuklandı. Sürekli olarak yabancı uyruklu kişileri ‘seni vatandaş yapacağım’ vaadiyle kandırdığı iddia edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Girne’de yaşayan E.S.’den vatandaş yapma vaadiyle 30 bin 615 TL aldığı ancak İçişleri Bakanlığı’nda bu yönde herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Girne’de, 2021 yılı Kasım ayı içerisinde, E.S. isimli bir şahıstan vatandaşlık başvuru işlemlerini yapacağı gerekçesiyle 30 bin 615 TL aldığını ancak herhangi bir işlem yapmayarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, E.S.’nin şikâyeti üzerine tutuklanan zanlının ifadesinde söz konusu şahsın vatandaşlık işlemlerini yapmaktan vazgeçtiğini, parayı ise harcadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı hakkında Lefkoşa ve İskele’de benzer suçlardan dolayı 8 ayrı dava dosyası bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.