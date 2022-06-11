Güzel bir işbirliği

Afet İLBAN

“Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi” tadilat, bakım ve onarımı yapılarak, yeniden hizmete açıldı. Açılış, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından yapıldı.

Merkezin yeni çehresi, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüpleri ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde polikliniğe kazandırıldı.

Açılışa Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Gamze Taşkın ve lions kulüpleri temsilcileri katıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra açılışta yaptığı konuşmada, gönüllü olarak, maddi karşılık beklemeden sadece kendisi ve yakınları için değil ihtiyacı olan bir kişinin yaşam kalitesini artırmanın, bireysel değil toplumun yararına olacak hedeflere ulaşmanın, ülkede her alanda çok iyi noktalara gelinmesine vesile olacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran da, federasyona bağlı lions kulüplerinin katkı ve katılımları ile tadilatı yapılan Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

“Güçlü hastane, sağlıklı birey” felsefesiyle hareket ettiklerini dile getiren Kuran, sağlığın insan yaşamında olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 10:15