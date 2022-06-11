Operasyonun adı ‘deprem’

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Deprem Operasyonu’nda piyasaya değeri 2 buçuk milyon TL olan 3 buçuk kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Aldığı ihbar üzerine Girne’de yaşayan Nijeryalı 19 yaşındaki Okafar Esther Ifeoma ile 21 yaşındaki Amanda Ukwu’yu takibe alan polis, zanlıları uyuşturucu satışı yapmak üzere gittikleri adreste kıskıvrak yakaladı.

İki zanlının üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde 40 gram, olay yerinde park halinde bulunan Ukwu’ya ait araçta ise satışa hazır 10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Daha sonra iki zanlının kaldığı lüks ikametgâhta arama yapan polis 3 kilo 530 gram daha uyuşturucu buldu.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Satışa hazırdı

Soruşturmayı yapan polis Çavuşu Ahmet Bayram, 9 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Ukwu’ya ait araçta da arama yapıldığını, Lous Voitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Lüks daireden uyuşturucu fışkırdı

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu ikametgâhta arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Ukwu’nın bulunan anahtarın karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı. Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 bin 520 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas ve eldiven ele geçirildiğini söyledi. Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti.

Müşteriler aranıyor

Bayram, ele geçirilen maddelerin analizde gönderileceğini, kayıp emareler olabileceğini, uyuşturucu paketlerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, ayrıca uyuşturucu satın alan şahısların tespitine yönelik de araştırma yapılacağını ifade etti.

Bayram, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.