"Talihsiz bir anlayışı yansıtıyor"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) oylanarak kabul edilen AP 2021 Türkiye Raporu’nun, önceki raporlarda olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının haklarını inkâr eden talihsiz bir anlayışı yansıttığını görmekten esef duyulduğunu açıkladı.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs sorununa “siyasi eşitliği temel alan iki-toplumlu, iki-bölgeli bir federasyon” çerçevesinde çözüm bulunması yönündeki görüşe raporda yeniden yer verilmesi AB’nin adadaki gerçekleri halen görmezden geldiğinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

