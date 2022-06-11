Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan sevgilisinin yanına giden İran uyruklu Amir Lamesardha, kıskançlık krizine girerek genç kadınla tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Amir Lamesardha, sevgilisinin önce boğazını sıktı, ardından kafasını duvara vurarak ciddi şekilde darp etti. Mahkemeye çıkarılan zanlının, 4 Haziran 2022 tarihinde ülkemize 30 günlük turist vizesi ile geldiği, ciddi şekilde darp ettiği sevgilisinin evi dışında kalacak bir yeri olmadığı belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edildi.

Kafasını duvara vurdu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Dilber Pekün, zanlının, 8 Haziran 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında kendisini aldattığı gerekçesi sevgilisi N.F. ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının tartışma sonucu, kız arkadaşının boğazını sıkarak, kafasını duvara vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Olayın 9 Haziran 2022 tarihinde polisin bilgisine geldiğini aktaran Pekün, zanlının, suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, 4 Haziran 2022 tarihinde, 30 günlük turist vizesi ile ülkemize geldiğini, kalacak tek yerinin, darp ettiği müşteki kadının evi olduğunu, serbest kalması halinde de yasa dışı yollardan kaçmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti. Polis, zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.