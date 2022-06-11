Protokol istikrar getirecek

Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün KKTC için büyük bir fırsat olduğunu, bu yılki protokolün, bugüne kadar yapılan protokoller içerisinde en iyi protokollerden bir tanesi olduğunu belirtti. Bakan Atun, KKTC'deki mali durum, atılması planlanan adımlar ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KKTC maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamanın kendileri için en temel nokta olduğunu vurgulayan Atun, Maliye Bakanlığının, devletin mükellefiyetlerini yerine getirerek vatandaşa en iyi şekilde hizmet vermenin ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harcamalarını yapabilmesinin önemine değindi.

Atun, "Temel olan mesele, bütçeyi denk bir halde tutabilmektir. Bu da içinden geçmekte olduğumuz kriz döneminde zor hale gelmiş durumda. Bunun en temel sebebi, 2020 yılında başlayan küresel salgının, bütün dünyada etkilerini çok sert bir biçimde hissettirmesidir. Dünyada önce üretim zinciri, ardından tedarik zinciri bozuldu. Bununla birlikte arz-talep dengelerinin eski denkleminden uzaklaşmasıyla birlikte özellikle enerji ve emtia gıda fiyatlarında öngörülmemiş artışlar oluştu. Bu bütün dünyada enflasyonist etki oluşturdu." dedi.

Atun, "Bütün gayretlerimiz, KKTC ekonomisinin yeniden üretkenliğini kazanması içindir. Devletin gelir düzeyini de özel sektör öncülüğünde artırmak niyetindeyiz. Özel sektörün sermaye birikimini güçlendirmeli. Yatırımları teşvik edelim, yatırım finansmanı sağlayalım ve yeni yatırım alanlarını teşviklerle destekleyelim, bu şekilde ülke ekonomisi büyümeye gitsin. Haliyle yeni istihdam alanları açılır ve halkın refahı yükselir." dedi.

Bakan Atun, 6 aylık "hayat pahalılığı" zammını da kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına yansıtmak üzere çalıştıklarına işaret etti.

Atun, ülkedeki yoksul sınıfa, Başbakan Üstel'in onayıyla, bir veya iki defaya mahsus yardım yapılabileceğini, bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ana vatan Türkiye ile 4 milyar 250 milyon liralık kaynak içeren bir mali ve iş birliği protokolü imzaladıklarına değinen Atun, protokolün KKTC için bir çıpa gibi olduğunu ve 3 bacaktan oluştuğunu vurguladı.

Protokol vizyoner bir yapıda

Protokolün vizyoner bir yapıda olduğuna, ülkedeki ekonomik istikrara vesile olabileceğine dikkati çeken Atun, bunun gerçekleşmesinin siyasi istikrarla da ilişkili, bunun da kendi sorumluluğunda olduğuna işaret etti.

Atun, protokoldeki programı olduğu gibi uygulamaları halinde, bundan sonraki süreçte dıştan gelen krizlere karşı daha dayanıklı olabileceğini de söyledi.

Bakan Atun, KOBİ'ler, küçük esnaf ve girişimcilere devlet desteklerinden daha fazla faydalanabilecekleri bir alan açmayı hedeflediklerini belirterek bütün bunların yeni istihdam alanları, refah artışı ve ekonomik büyümeyi getireceğini ifade etti.

Türkiye'den bir teknik heyetin 2022 protokolünü görüşmek üzere KKTC'ye geldiğini vurgulayarak bu ekibin, kaynak kullanımı, programın eylem planında ifade edilen tarih ve hedeflerin ön görüşmesinin yapılacağını kaydetti.

Atun, Türkiye ile KKTC arasındaki protokolün bazı çevreler tarafından haksızca ve bağlamından koparılarak eleştirildiğine de değindi.