İskele’ye hayırlı olsun

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın temeli dün atıldı.

Pandemi nedeni ile tören düzenlememe kararı alan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, temel atıldığı sırada çalışmaları yerinde inceledi, halka ve tabii ki pazarcı esnafına rahat bir nefes aldıracak projenin hayırlı olmasını diledi.



Belediye’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı 15.500 metrekarelik alanda yapılacak ve iki etaptan oluşacak. Karkas, çatı örtüsüne ait yapısal çelik işler ve çatı örtüsü kaplama işleri, balıkçı stantları, WC karkas, altyapı ve drenaj işleri ile elektrik altyapı işlerinin yer aldığı projenin birinci etabı on iki ayda tamamlanacak. Proje tamamlandığında ise yalnızca pazar yeri olarak kullanılmayacak.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından olan Kapalı Pazar ve Terminal Alanı Projesi’nin temelinin atılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.