Mevcut sistemle seçime gitmek önemli bir değişim getirmez

Çiğdem AYDIN-Serdar ŞENGÜL

Diyalog, muhtarların erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerine yer vermeye devam ediyor.

Siyasete güven gelmesini ve ülke sorunlarına çözüm getirecek ciddi icraatların yapılmasını isteyen muhtarların çoğu, erken seçime karşı çıkmakla birlikte “değişim olacaksa seçim de olabilir” diyor.

Muhtarlar “siyasette kimleri görmek istersiniz?” sorusuna yanıt verirken, özellikle güven duyulan insanların isimlerini öne çıkarıyor ve beklentilerini dile getiriyor.

Muhtarlar, “Erken Seçim konusunda ne düşünürsünüz gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükumet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularına şu yanıtları verdi:

Mustafa Zorlu (Harika Mahallesi Muhtarı-Mağusa)

“ Erken seçime gidilmemeli daha yeni seçimden çıktık zamanlama doğru değil.

Yeni bir parti oluşumuna ihtiyaç yoktur bana göre.

Mevcutlar kendilerini biraz toparlasınlar yeterlidir.

Sadece ben diyorum sadece kendime güveniyorum. Ben de siyasete girmeyi düşünüyorum kaç yıldır muhtarım artık yavaş yavaş zamanı geldi.”

Ömer Tiraki (Tuzluca Muhtarı)

“Yarın hemen olmalı erken seçim. Erkenden olsun ki bu hükümet bir an önce bozulsun

Yeni bir parti kurulursa desteklerim.

En güvendiğim isimler; Reşat akar, Haluk Doğaner’dir. Ayrıca bir de ben varım.”

Davut Sevindik (Yedikonuk Muhtarı)

“Erken seçim olmamalı diye düşünmekteyim. Bu süreçte doğru değildir.

Mevcut partilere oy vermek isterim.

Güvendiğim isimler Kemal yılmaz, Oğuz Köse’dir. Ayrıca kendime de güveniyorum.”

Mustafa Şah (Kaleburnu Muhtarı)

Önemli olan seçim değil vatandaşın sıkıntısıdır. Şuan bunu konuşmamamız lazım. Her seçim olduğunda masraflar vatandaşa yükleniyor.

Ayrıca yeni isimler olmalı, sistem değişmeli, eski partiler aynı sistemle giderse olan yine vatandaşa olur.

Siyasete girmesini istediğim ve güvendiğim isimlerin başında Reşat Akar geliyor.

Milletvekillerinden fazla ülke sorunlarını dile getiriyor ve halkın her zaman yanındadır. Başkada güvenebileceğim bir isim yoktur.



Erbil Kara (İskele- Altınova Muhtarı)

Siyasiler erken seçime kendileri karar veriyor, kendileri uyguluyorlar.

Eğer seçim olursa mevcut siyasilere oy veririm.

Siyasete girmesini istediğim kişi Reşat Akar’dır. Çünkü en güvendiğim isimdir mümkün olsa da Başbakan olsa. Akar dışında Tufan Erhürman, Hasan Taçoy, Serdar Denktaş diyebilirim.

İsmail Cavdar ( İskele- Ardahan Muhtarı)

Salgın var ve erken seçim böyle bir dönemde olmamalı.



Bana göre mevcut partiler yeter hatta fazla bile. Yeni partiye gerek…

Siyasette görmek isteğim ve güvendiğim isim Reşat Akar’dır. Ayrıca kendimi de sayabilirim.

Hamdi Kaya (İskele –Aygün)

Erken seçim olsun da beğenen gidip oy versin.

Bana göre artık Meclisteki insanlar yenilenmelidir. Başka isimler gelmelidir.

Mesele en güvendiğim isimlerden biri olan Reşat Akar siyasete girebilir. Çünkü halk tarafından çok güvenilir bir isimdir.



Özdemir Konuralp (İskele Boğaz Mahallesi Muhtarı)

Seçim olsa da olur olmasa da. Hiçbir şey değişmez, fark etmez.

Eğer seçim olursa muhalefetten yana oy kullanabilirim.

Siyasette görmek isteğim ve güvendiğim isimler ise şunlar; Reşat Akar, Hasan Hastürer, Mustafa Akıncı.

Eniz Akşahin (İskele –Boğaziçi Muhtarı)

Bana göre erken seçim olmalı.

Ama artık yeni bir parti görmek istiyorum.

Siyasete girmesini istediğim ve güvendiğim tek isim Reşat Akar’dır. Başka isim söyleyemem…

Reşat Akar’dan başka bir isim söyleyemem.



Veysel Güden (Pile Muhtarı)

“ Erken seçim konusunu havanda su dövme olarak görülüyorum. Bu şekilde bir yere varılamayacağı kanaatindeyim. Önemli olan ideolojilerin temsil edilmesidir.

Yeni parti görmek istemem aksine mevcut partilerin daraltılmasını istiyorum.

İki merkezi parti olsun; iki farklı ideoloji temelinde oluşsun parlamento.

Ben bireylerin değil ideolojilerin ülkeyi yönetmesi taraftarıyım.

Topluma faydası olan insanlarında iki merkezi ideoloji temelli partide yer almasını isterim.

İsimler değil belirli bazı ideolojiler temelinde ülkeye faydası olacak ilkeli insanların siyasette yer almasını istiyorum.”

Mustafa Tan (Beyarmudu Muhtarı)

“Bence erken seçime gitmek gereksizdir. Bu zamanda seçim mi olur halkın derdi seçim değildir geçimdir, sağlıktır.

Ne erken ne geç seçimde yeni bir parti görmek istemiyorum eskilerini oluşturanlar da yeni diye çıktıydılar halk için ne yaptılar. Yenisine gerek yoktur.

Kişilerin partiler içerisinde kaybolduğuna inanıyorum. Beğendiğim birkaç insan vardır ama isim olarak söylemek pek doğru değil.”

Devamı yarın

