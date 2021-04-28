Elvan Küçük ile Yusuf Tazeoğlu hayatını kaybetti

Coronavirüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta dün iki kişi yaşamını yitirdi.

Covid-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Elvan Küçük Kamburca’nın sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları olduğu da belirtildi.

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 100 yaşındaki Yusuf Tazeoğlu’nun ise hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları olduğu bildirildi.

Her iki hastanın da dün sabah yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

İkisi de tedavi altındaydı

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre: sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları olan Kamburca 24 Nisan’da Acil Durum Hastanesi’ne yatırıldı.

Yusuf Tazeoğlu’nun ise 11 Nisan’da Acil Durum Hastanesi’ne yatırılarak tedavisine başlandı.

Yusuf Tazeoğlu’nun 21 Nisan’da yoğun bakımda tedaviye alındığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs’ta dün yaşanan iki can kaybıyla birlikte toplam sayı 31’e yükseldi.

24 saatte 70 vaka



Bu arada son 24 saatte toplam 8 bin 925 test yapıldı, 59'u yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 79 kişi taburcu edildi.Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:Son 24 saatte yapılan test sayısı 8925 olup, 59'u yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi taburcu edilmiştir.2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 59 kişi ise yerel vakadır.20 kişi Lefkoşa, 8 kişi Gazimağusa, 26 kişi Girne, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Lefkoşa Bölgesi'ndendir.Vakaların bölgelere göre dağılımıLefkoşa: Lefkoşa Merkez- 2,Gönyeli-4, Yenikent-1, Kızılbaş-1, Ortaköy-2, Göçmenköy-2,K.Kaymaklı-2, Çağlayan-1,Surlariçi-2,Marmara-1,Kumsal-1, Hamitköy-1Girne: Girne Merkez-11, Çatalköy-3,Boğaz-1, Lapta-1, Esentepe-1, Karaoğlanoğlu-2,Dikmen-1,Alsancak-5,Ozanköy-1.